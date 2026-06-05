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Студенты колледжей угостили Собянина чаем «Вдохновение мастера» на ПМЭФ

Студенты колледжей Москвы угостили Собянина чаем «Вдохновение мастера» на ПМЭФ.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел стенд столицы на ПМЭФ и пообщался со студентами московских колледжей, которые помогают в работе стенда.

Во время общения студенты попросили Собянина подписать книгу с собранием цитат писателей о Москве. Мэр оставил в ней подпись: «Москва, моя любовь».

Также мэру предложили попробовать авторский чай, разработанный по рецептуре самих студентов, под названием «Вдохновение мастера».

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.

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