Застройщик подписал соглашение с администрацией ДНР о проекте в Мариуполе

«Восстановление и развитие ДНР остается одним из важнейших государственных приоритетов, обозначенных президентом России. Сегодня особенно важно объединять усилия государства и бизнеса для создания современной инфраструктуры, новых жилых кварталов и комфортной городской среды. Подписанное соглашение открывает новый этап нашего участия в развитии Мариуполя. Мы готовы вкладывать компетенции и ресурсы в проекты, которые будут способствовать экономическому росту региона и повышению качества жизни его жителей», — сообщил Николай Амосов после подписания соглашения.