Застройщик подписал соглашение с администрацией ДНР о проекте в Мариуполе

На площадке Петербургского международного экономического форума ГК ТОЧНО (владелец — бизнесмен Николай Амосов) заключила соглашение о сотрудничестве с администрацией Донецкой Народной Республики — о строительстве масштабного проекта в Мариуполе при участии банка ВТБ.
Документ подписали владелец федерального застройщика Николай Амосов и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Всестороннее развитие и масштабное инфраструктурное обновление новых территорий после их воссоединения с Россией является приоритетом государственной политики. Вслед за инициативами власти в работу включается и крупный бизнес: так, компания одной из первых поддерживает данный курс, выступая партнером в реализации ключевых строительных проектов в Мариуполе. Синхронизация усилий государственного аппарата и экспертизы федерального девелопера призвана обеспечить качественное восстановление территорий и создание современной жилой среды.
«Стоят задачи наращивания темпов строительства. Мы будем совместно работать над повышением инвестиционной привлекательности территории, максимально раскрывая экономический потенциал республики. Безусловно, строительный комплекс потянет за собой смежные отрасли, производство материалов, сферу услуг. А это занятость для наших людей и развитие кадрового потенциала», — комментирует Денис Пушилин.
В Мариуполе девелопер и банк-партнер планируют вложить 73 млрд рублей. Проект площадью 86 га будет ориентирован на создание комфортной городской среды и реализацию комплексного подхода к развитию исторической территории общественно-делового центра города.
«Восстановление и развитие ДНР остается одним из важнейших государственных приоритетов, обозначенных президентом России. Сегодня особенно важно объединять усилия государства и бизнеса для создания современной инфраструктуры, новых жилых кварталов и комфортной городской среды. Подписанное соглашение открывает новый этап нашего участия в развитии Мариуполя. Мы готовы вкладывать компетенции и ресурсы в проекты, которые будут способствовать экономическому росту региона и повышению качества жизни его жителей», — сообщил Николай Амосов после подписания соглашения.