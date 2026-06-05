Маршрут выходного дня: от Минаева до аниме

Впервые на большом экране балет, поставленный по мотивам знаменитого аниме, — трогательная, мудрая сказка «Пупелль из города дымоходов». Историю о мальчике, живущем в городе, где трубы дымят так сильно, что за ними не видно неба и звёзд, и мусорном монстре, что помог ему бороться за мечту, сочинил и нарисовал японец Акихиро Нисино.