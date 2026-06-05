Маршрут выходного дня: от Минаева до аниме

Летние выходные порадуют нижегородцев яркими концертами и новыми выставками. Редакция сайта pravda-nn.ru расскажет о самых интересных культурных событиях этого уикенда.
В эти выходные в кинотеатре «Орлёнок» покажут «Помпоко: Война тануки в период Хэйсэй».
Современная Япония, западные окраины Токио. Люди застраивают леса и холмы, которые раньше принадлежали тануки — енотовидным собакам. Тануки начинают героическую, но обреченную войну за выживание. Для этого они возрождают древнее искусство превращения — с его помощью они могут превращаться даже в людей.
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В экспозиции представлены три инсталляции от дуэта 404.zero. Проекты медиахудожников из Санкт-Петербурга Кристины Карпышевой и Александра Лециуса известны по всему миру — от Токио до Нью-Йорка.
6+6 июня в кинотеатре «Синема парк Седьмое небо» покажут спектакль «Пупелль из города дымоходов».
Впервые на большом экране балет, поставленный по мотивам знаменитого аниме, — трогательная, мудрая сказка «Пупелль из города дымоходов». Историю о мальчике, живущем в городе, где трубы дымят так сильно, что за ними не видно неба и звёзд, и мусорном монстре, что помог ему бороться за мечту, сочинил и нарисовал японец Акихиро Нисино.
Эта детская книга, увидевшая свет в 2016 году, — настоящий бестселлер. По ней снят аниме и выпущен мюзикл. Она стала источником вдохновения и для Харука Секи, придумавшей поставить по мотивам приключений двух друзей масштабный балет.
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Нижегородская рок-группа, играющая в жанрах ню-метал, рэп-метал, альтернативный рок, представит свой новый альбом под названием «Корпорация Монстров».
0+7 июня в Дворце спорта «Нагорный» пройдёт концерт группы «t.A.T.u.».
Воссоединение легендарной группы. t.A.T.u. — одна из самых известных российских поп-групп начала XXI века, символ эпохи и редкий пример отечественного проекта, сумевшего добиться по-настоящему мирового успеха.
16+7 июня в «МТС Live Холл (ex. Юпитер)» состоится концерт Сергея Минаева.
Известный писатель, сценарист и медиа-менеджер Сергей Минаев возвращается с новой программой «Отцы и Дети». Его книга «Дyxless. Повесть о ненастоящем человеке» в своё время всколыхнула страну, а теперь автор продолжит традицию своих произведений о сложных отношениях с деньгами на концерте.
18+В Нижний Новгород возвращается фестиваль «Столица закатов».
Нижегородцев и гостей города ждет «Соло на закате» — выступления музыкантов в знаковых местах города. Традиционная «Гастрономическая Рождественская», где можно попробовать новые блюда, откроется в субботу. А в воскресенье, 7 июня на сцене «Ракушки» состоится концерт Global Jazz Quartet.
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