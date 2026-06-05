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Купол в библиотеке нового кампуса БФУ в Калининграде планируют установить летом

Комплекс располагается в здании Высшей школы философии, истории и социальных наук.

Стеклянный купол в библиотеке нового кампуса БФУ имени Канта в Калининграде планируют установить летом 2026 года. Комплекс располагается в здании Высшей школы философии, истории и социальных наук. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Книжный фонд библиотеки насчитывает 330 тысяч томов в бумажном виде и практически не ограничен в цифровых ресурсах. В новой академической локации будут работать два читальных зала, цифровые сервисы и общественные пространства для работы, общения и просвещения, — рассказали в правительстве.

По всей площади комплекса разместят станции самовыдачи и возврата литературы. «Достаточно приложить стопку книг к считывающему устройству — система мгновенно распознаёт все издания и быстро оформит выдачу или приёмку», — отметили в пресс-службе.

В зале обустроят цилиндрические башни с книжными полками и расставят столы для занятий. Помимо студентов и сотрудников университета библиотеку также смогут посещать жители и гости Калининграда. Там планируют проводить экскурсии и научно-популярные лекции.

Генеральным подрядчиком нового кампуса БФУ является ООО «Монотек Строй». «Единый заказчик» заключил с московской компанией договор на 15,6 миллиарда рублей. Официально срок исполнения контракта перенесли на апрель 2027 года. Однако в университете говорят, что сдадут кампус до конца 2026-го. В мае его готовность оценивали в 85%.

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