Купол в библиотеке нового кампуса БФУ в Калининграде планируют установить летом

Книжный фонд библиотеки насчитывает 330 тысяч томов в бумажном виде и практически не ограничен в цифровых ресурсах. В новой академической локации будут работать два читальных зала, цифровые сервисы и общественные пространства для работы, общения и просвещения, — рассказали в правительстве.