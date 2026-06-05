Смерть, любовь и контрабас. Фестиваль «Стрелка» открыли премьерой Пуччини

«Богема» (18+) — одна из самых широко исполняемых в мире опер. Мировая премьера шедевра Джакомо Пуччини прошла в 1996 году — в год, когда Нижний Новгород принял знаковую для всей империи Всероссийскую промышленную и художественную выставку. В Нижегородской театре оперы и балета имени Пушкина сочли, что это совпадение нельзя не обыграть. И решили открыть Международный фестиваль современной музыки «Стрелка», посвящённый 130-летию выставки, премьерой «Богемы». С подробностями — nn.aif.ru.
Чувства под небом Парижа.
«Париж, молодость, бедность, любовь, ревность, встречи-расставания — Пуччини мастерски передал это в музыке! — говорит художественный руководитель театра Алексей Трифонов. — Безусловно, всё это актуально и сейчас, разве что центральное отопление у нас есть».
Иными словами, бедным и влюблённым людям не надо растапливать камин рукописями, как это делают в опере.
По словам Алексея Трифонова, режиссёр Екатерина Одегова и художник Этель Иошпа переносят нас внутрь Парижа — постимпрессионистского города, словно сошедшего с картин Мориса Утрилло.
Этель Иошпа добавляет, что они ушли от конкретного образа города, но создали ощущение неба Парижа, воздуха. Со сцены действительно поют о небе с дымом тысяч парижских каминов, и ты как будто даже ощущаешь эту копоть, в которой живут, любят, расстаются, воссоединяются герои оперы. И один из них умирает… Кто-то в зале не сдержит слёз.
Детский хор и оживший портрет Ахматовой.
У «Богемы» есть три женских состава и два мужских, поэтому нюансы постановок могут быть разными. С солистами режиссёр Екатерина Одегова работала кропотливо и тщательно, проходя каждый жест и взгляд, говорят в театре.
А ещё там прекрасно передан дух рождественского Парижа с его пёстрой толпой, шумом ярмарок, торговцами с огромными багетами наперевес и с разноцветными шляпками в ассортименте, с детскими голосами и всё тем же дымным небом.
«Впервые на профессиональную сцену в “Богеме” вышли дети из хора школы искусств № 8 имени В. Ю. Виллуана, и в городе стало на несколько десятков счастливых детей больше, — сообщил и.о. директора Нижегородского театра оперы и балета Эдуард Мусаханянц. — Им сшили прекрасные костюмы, и они уверены своих силах, в своем таланте. Кто знает — может, кто-то из них придет сюда уже большим артистом, мы бы очень этого хотели».
Детский хор в рождественской толпе действительно получился очень выразительным и украсил постановку. Как и бесспорные ценности нашей оперы — сопрано Жаргал Цырендагбаевой (Мюзетта) и Венеры Гимадиевой (Мими), блестящий комедийный талант Александра Миминошвили (музыкант Шонар, и что он только не выделывает со своим контрабасом!). И множество приветов от французского искусства — например, оживший и обретший плоть портрет Ахматовой кисти Модильяни.
А впереди у нижегородской публики — целый фестиваль современной музыки, где, по словам Эдуарда Мусаханянца, каждый почувствует себя избранным, — настолько редкие шедевры содержит программа.