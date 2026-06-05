Фестиваль «Стрелка» открыли премьерой Пуччини

«Впервые на профессиональную сцену в “Богеме” вышли дети из хора школы искусств № 8 имени В. Ю. Виллуана, и в городе стало на несколько десятков счастливых детей больше, — сообщил и.о. директора Нижегородского театра оперы и балета Эдуард Мусаханянц. — Им сшили прекрасные костюмы, и они уверены своих силах, в своем таланте. Кто знает — может, кто-то из них придет сюда уже большим артистом, мы бы очень этого хотели».