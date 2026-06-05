Адвоката из Калининграда отправили в колонию за финансирование экстремизма

В Калининграде 66-летний адвокат признан виновным в финансировании экстремизма — он отправлен на 1 год в колонию общего режима. О приговоре сообщает пресс-служба областного СК.
Фигурант — член Адвокатской палаты Калининградской области. В ноябре 2021 года он со своего банковского счета перевел некую сумму в пользу организации, ликвидированной в связи с осуществлением экстремистской деятельности по вступившему в законную силу решению суда.
Правозащитник был взят под стражу в зале суда. Суд постановил конфисковать у него в доход государства сумму перечисленных экстремистской организации денежных средств. Сколько он платил, в СК не уточнили.
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