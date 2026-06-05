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Определены победители второго этапа конкурса «Наш “Пари НН”

Задания финального этапа конкурса будут опубликованы 10 июня.

Источник: Время

ИА «Время Н» подводит итоги второго этапа конкурса «Наш “Пари НН”».

Читателям предлагалось ответить на три вопроса о чемпионате ЮФЛ Приволжье.

Правильные ответы на вопросы от 4 июня таковы:

Максим Тренин.

Ярослав БариновМатвей Федоров.

Победителями данного этапа конкурса стали:

— Светлана Зарубина.

— Сергей Щеплягин.

— Василий Ореховский.

— Михаил Семчук.

Также в финальный тур конкурса проходят:

— Евгений Василенко.

— Олег Сергиенко.

Внимание! Задание финального этапа конкурса будет опубликовано на нашем сайте и в канале МАКС 10 июня в 16:00.

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