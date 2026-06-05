Определены победители второго этапа конкурса «Наш “Пари НН”

ИА «Время Н» подводит итоги второго этапа конкурса «Наш “Пари НН”».
Читателям предлагалось ответить на три вопроса о чемпионате ЮФЛ Приволжье.
Правильные ответы на вопросы от 4 июня таковы:
Максим Тренин.
Ярослав БариновМатвей Федоров.
Победителями данного этапа конкурса стали:
— Светлана Зарубина.
— Сергей Щеплягин.
— Василий Ореховский.
— Михаил Семчук.
Также в финальный тур конкурса проходят:
— Евгений Василенко.
— Олег Сергиенко.
Внимание! Задание финального этапа конкурса будет опубликовано на нашем сайте и в канале МАКС 10 июня в 16:00.
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