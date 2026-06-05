Мужчина с тушей волка в машине попал в крупные неприятности под Лепелем

В Лепельском районе мужчина с тушей волка в машине попал в крупные неприятности. Подробности рассказали в управлении Следственного комитета по Витебской области.
Так, 6 апреля 2026 года сотрудники инспекции охраны животного и растительного мира во время контрольно-полевых мероприятия под Лепелем остановили Volkswagen, за рулем которого был 37-летний житель Лепельского района. В салоне авто лежала туша волка с огнестрельным ранением.
Был начат административный процесс, но мужчина попытался сбежать, он сел в машину, поехал в сторону инспекторов, наехал на одного из них и скрылся. Задержать фигуранта удалось при поддержке ГАИ. После этого фигурант еще угрожал должностному лицу инспекции охраны животного и растительного мира.
СК предъявил задержанному обвинение в насилии, угрозе насилием в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности (ст. 366 Уголовного кодекса Беларуси). До суда он находится под стражей.
Также на имущество обвиняемого наложили арест. Известно, что ранее фигурант уже был судим за хищение.
По факту незаконной добычи волка проводится доследственная проверка.
Еще житель Пинска получил более 19 лет тюрьмы, жестоко убив сожительницу на глазах ее бабушки, которую тоже душил: «Все снимал на мобильный».
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