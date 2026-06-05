Мужчина с тушей волка в машине попал в крупные неприятности под Лепелем

Был начат административный процесс, но мужчина попытался сбежать, он сел в машину, поехал в сторону инспекторов, наехал на одного из них и скрылся. Задержать фигуранта удалось при поддержке ГАИ. После этого фигурант еще угрожал должностному лицу инспекции охраны животного и растительного мира.