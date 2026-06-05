В Краснодаре подвели итоги проекта «Путь сильных» для детей бойцов СВО

Девять месяцев дети из семей бойцов специальной военной операции и многодетных участвовали в проекте «Путь сильных», реализованном благотворительным фондом Николая Амосова Точно ДОБРО и партнерами при поддержке грантов губернатора Кубани. Более 60 ребят получили возможность стартовать в спорте под руководством опытных тренеров, а также пройти социально-просветительскую программу.
Один из главных запросов родителей, обращающихся в фонд, — помочь их детям обрести опору в непростых жизненных обстоятельствах. Откликом стала разработка программы, нацеленной на открытие разноплановых возможностей развития навыков, поиска талантов, социальной адаптации и эмоционального благополучия.
«Проект “Путь сильных” — не просто череда мероприятий, это мост между детской мечтой и реальными возможностями. Главное было не организовать бесплатные тренировки по единоборствам и плаванию, а создать комплексную программу осознания детьми своих талантов, — говорит директор фонда Марина Нудьга. — Для ребят, чьи отцы сейчас вдали от дома, и для подростков из многодетных семей проект стал шансом обрести внутренний стержень — выработать психологическую устойчивость, научиться работать в команде и с наставниками из числа титулованных спортсменов. Каждый раскрыл себя по-новому и доказал: именно из таких детей вырастают поколения, способные созидать и справляться с любыми вызовами».
Каждое направление программы решало сразу несколько задач. Так, на спортивных занятиях в Школе единоборств «Империал» и фитнес-клубах Balance дети не только снимали стресс и выплескивали накопившиеся эмоции через физическую активность, но и учились дисциплине, взаимовыручке и умению «держать удар» — как на татами, так и в жизни. Тренировки для ребят вели титулованные спортсмены, регулярными были встречи для обмена опытом с чемпионкой мира по боксу Нуне Асатрян, награжденной лично президентом России орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
40 участников, показавших лучшие результаты по посещаемости и спортивному прогрессу, были награждены поездкой на спортивные сборы во Всероссийский детский центр «Орленок». К окончанию проекта тренеры отметили, что дети проекта «Путь сильных», изначально испытывающие сомнения перед пробами в новом виде спорта, стали более собранными и уверенными в своих силах, а также проявили интерес к выступлению на соревнованиях.
«Многодетным семьям, как наша, сложно финансово обеспечить спортивные занятия такого уровня, а параллельно занятия с психологом, поездки в походы и лагеря — тем более. В проекте “Путь сильных” исполнились мечты нашего сына, — говорит мама одного из участников-боксеров. — Большое счастье, что есть такие инициативы, которые раскрывают детей, учат дружить и выдерживать конкуренцию по-доброму, дают понять свои сильные стороны».
Фонд является «Партнером национальных проектов России». Следуя федеральной стратегии исторического просвещения, для детей были организованы мероприятия, способствующие укреплению знаний об истории России и сохранению исторической правды. Они посетили различные экскурсионные программы, в том числе в парке «Россия — моя история», и преодолели горный туристический маршрут к мемориалу «Поляна смерти» — братской могиле воинов Великой Отечественной войны в окрестностях станицы Шапсугской.
В походе их сопровождали опытные проводники из поискового отряда «Обелиск», которые рассказали о сражениях в этих местах и героизме соотечественников, проявленном в 1942—1943 годах. В обратной связи о проекте дети назвали поход одним из самых интересных мероприятий программы: он не только помог испытать себя высотой и почувствовать на деле поддержку товарищей, но и открыл ранее неизвестные школьникам страницы истории.
Особый акцент был сделан на оказании психологической поддержки. На всем пути специалисты помогали детям понимать сложные чувства, связанные с тревогой за близких или бытовыми трудностями, и переживать их экологично. На сессиях ребята учились управлять своими эмоциями. Они снова начинали мечтать и строить планы, даже когда вокруг трудности. Ребята лучше узнавали себя, свои способности, учились работать в команде и находить в ней свое место.
«Фонд подарил мне веру в себя и встречу с наставниками, тренерами. Благодаря им я наконец-то поменяла стиль плавания и освоила баттерфляй, который раньше не давался мне, — рассказывает одна из участниц по имени Дарья. — В проекте я обрела друзей — и мальчишек, и девчонок, с которыми мы прошли вместе не одно испытание — спорт, походы, познавательные туры. Уверена, наша дружба с ними будет только крепнуть. И с фондом тоже! Я уже планирую принять участие в других мероприятиях фонда в качестве волонтера».
На заключительном этапе прошли отчетные соревнования. Пловцы, боксеры и самбисты продемонстрировали навыки, которыми овладели на тренировках, и были награждены заслуженными медалями. На торжественной церемонии закрытия звучали слова благодарности и говорили о желании скорых встреч, все получили памятные подарки и сертификаты выпускников проекта «Путь сильных».
Подводя итоги, организаторы и родители пришли к единому мнению: успех идеи «Путь сильных» — в сочетании физической закалки, социального благополучия и душевной заботы, обеспеченных фондом на каждом этапе широкой программы новых возможностей.