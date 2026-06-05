В Краснодаре подвели итоги проекта «Путь сильных» для детей бойцов СВО

«Фонд подарил мне веру в себя и встречу с наставниками, тренерами. Благодаря им я наконец-то поменяла стиль плавания и освоила баттерфляй, который раньше не давался мне, — рассказывает одна из участниц по имени Дарья. — В проекте я обрела друзей — и мальчишек, и девчонок, с которыми мы прошли вместе не одно испытание — спорт, походы, познавательные туры. Уверена, наша дружба с ними будет только крепнуть. И с фондом тоже! Я уже планирую принять участие в других мероприятиях фонда в качестве волонтера».