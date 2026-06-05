В Эвенкии проверили подготовку энергообъектов к зиме

Министр промышленности и торговли Красноярского края Максим Ермаков проверил подготовку энергообъектов Эвенкии к зиме. Об этом сообщили в министерстве промышленности и торговли Красноярского края.
Глава ведомства осмотрел объекты энергетической инфраструктуры, базу хранения топлива и автономную гибридную энергоустановку, которая работает на дизельной и солнечной энергии. Также министр проконтролировал ход подготовки к зимнему сезону, выполнение графиков завоза топлива и обсудил с руководством района и энергопредприятия планы по повышению эффективности энергокомплекса.
«Нагрузки этой зимой были значительные. Сейчас на электростанциях проходят плановые ремонтные работы. Из трёх станций в работе находится одна, плюс выработка идёт за счёт АГЭУ», — отметил руководитель муниципального предприятия «Илимпийские электросети» Алексей Супряга.
По его словам, на одной из дизельных электростанций планируют заменить дизель генератор. Торги на его приобретение проходят за счет краевого бюджета. Еще один резервный источник уже приобрели по инвестиционной программе предприятия. Максим Ермаков также проверил работу энергоустановки мощностью 2,5 МВт. Это единственный в крае альтернативный источник энергии такого масштаба. За три года после запуска он позволил сократить расход дизельного топлива на 1 тыс. тонн.
«В случае с особенностями территориального расположения Эвенкии важен постоянный поиск решений и оценка текущей эффективности, выявление резервов для повышения производительности и модернизации технологий», — подчеркнул Максим Ермаков.
В Эвенкийском округе уже началась летняя навигация. Министр также проконтролировал северный завоз и доставку грузов и топлива по Нижней Тунгуске. Для нужд Илимпийских электросетей уже отгрузили 7,3 тыс. тонн топлива. Доставка нормативного запаса идет по графику.