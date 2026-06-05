В Эвенкии проверили подготовку энергообъектов к зиме

По его словам, на одной из дизельных электростанций планируют заменить дизель генератор. Торги на его приобретение проходят за счет краевого бюджета. Еще один резервный источник уже приобрели по инвестиционной программе предприятия. Максим Ермаков также проверил работу энергоустановки мощностью 2,5 МВт. Это единственный в крае альтернативный источник энергии такого масштаба. За три года после запуска он позволил сократить расход дизельного топлива на 1 тыс. тонн.