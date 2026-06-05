Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперты подтвердили соответствие СЭМ Нововоронежской АЭС стандартам

Система экологического менеджмента (СЭМ) нацелена на решение задач по минимизации воздействия на окружающую среду.

Источник: АиФ Воронеж

Система экологического менеджмента (СЭМ) Нововоронежской АЭС соответствует всем требованиям международного стандарта (ISO 14001:2015) и национального (ГОСТ Р ИСО 14001−2016). Такой вывод сделал международный орган сертификации «ДЭКУЭС» по итогам независимого инспекционного аудита, прошедшего на атомной станции с 1 по 3 июня 2026 года.

В ходе трехдневной проверки эксперты оценили функционирование и совершенствование системы экологического менеджмента, выполнение требований сертификации и реализацию экологической политики НВ АЭС. Аудиторы изучили документацию, отчеты и планы 19-ти подразделений предприятия.

По итогам инспекционного аудита Нововоронежской АЭС на год продлён сертификат, подтверждающий соответствие её системы экологического менеджмента требованиям национального и международного стандартов.

Эксперты также отметили сильные стороны в шести областях — лидерство, компетентность, планирование и управление, готовность к нештатным ситуациям, внешний обмен информацией, внутренний обмен информацией.

А эксперт по сертификации систем управления «ДЭКУЭС» Елена Ильина особо подчеркнула нацеленность руководства и коллектива предприятия на постоянное улучшение системы экологического менеджмента. «Повышая заинтересованность работников в экологически осмысленном, ответственном отношении к окружающей среде, руководство Нововоронежской атомной станции добивается хороших результатов», — сказала она.

Отметим, что Нововоронежская АЭС направляет значительное финансирование на природоохранные мероприятия. Как следствие, показатели регулярного мониторинга свидетельствуют о том, что состояние окружающей среды в районе расположения НВ АЭС удовлетворяет всем санитарно-гигиеническим нормативам и требованиям природоохранного законодательства РФ. Также атомщики постоянно проводят модернизацию оборудования, обеспечивающего выработку экологически чистой энергии.

Кроме того, для сохранения баланса ихтиофауны, сдерживания роста фитопланктона и безопасной работы оборудования Нововоронежской АЭС проводит ежегодное зарыбление. Так, в 2025 году в пруд-охладитель выпущено 6 тонн молоди толстолобика.

Также сотрудники атомной станции постоянно участвуют в субботниках, конференциях, ссеминарах. Предприятием регулярно ведётся работа по экологическому просвещению, направленная на формирование экологической культуры, этики и ответственного отношения к окружающей среде. Ежегодно для общественности проводятся публичные презентации отчётов по экологической безопасности предприятия.