Эксперты подтвердили соответствие СЭМ Нововоронежской АЭС стандартам

Отметим, что Нововоронежская АЭС направляет значительное финансирование на природоохранные мероприятия. Как следствие, показатели регулярного мониторинга свидетельствуют о том, что состояние окружающей среды в районе расположения НВ АЭС удовлетворяет всем санитарно-гигиеническим нормативам и требованиям природоохранного законодательства РФ. Также атомщики постоянно проводят модернизацию оборудования, обеспечивающего выработку экологически чистой энергии.