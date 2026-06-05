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Камеры фиксации нарушений ПДД установили на трассе М-12 в Нижегородской области

Система распознает разговоры по телефону или непристегнутый ремень.

Источник: Комсомольская правда

На платном участке трассы М 12 в Нижегородской области смонтированы первые комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем.

Оборудование разместили в зонах повышенной аварийности, выбранных на основе анализа статистики ДТП. В настоящее время система проходит финальную настройку.

Новые камеры способны фиксировать широкий спектр нарушений, включая использование мобильного телефона за рулём, а также непристёгнутые ремни безопасности как у водителя, так и у пассажиров. Установка комплексов является частью региональной программы по повышению безопасности дорожного движения на магистралях.