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В производство лекарств в Калининградской области вложат 1 млрд рублей

Производственные мощности расширяет местное фармацевтическое предприятие «Отисифарм Про».

Источник: Комсомольская правда

Соглашение о сотрудничестве в реализации инвестпроекта стоимостью в миллиард рублей подписали на ПМЭФ-2026 губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных и генеральный директор АО «Отисифарм Про» Татьяна Рогулева. В планах серьезно увеличить производственные мощности калининградского фармпредприятия, сообщает пресс-служба областного правительства.

По словам главы региона, инвестпроект укрепит самообеспеченность Калининградской области важными лекарственными препаратами, в том числе включенными в перечень жизненно необходимых. А штат специалистов увеличится с 500 до 545.

Завод «Отисифарм Про» открылся в 2023 году на территории индустриального парка «Храброво», предприятие является резидентом ОЭЗ. Производственные мощности — до 320 миллионов упаковок различных лекарственных препаратов в год.