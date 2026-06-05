Мастер-план развития разработают для Сарова в Нижегородской области

Сейчас мастер-планы разработаны для четырех из десяти «атомных» ЗАТО: Озерска, Снежинска, Трехгорного, и Лесного. Теперь такой стратегический документ появится у Сарова. Ключевые направления развития определят урбанисты, архитекторы, экономисты, социологи вместе с администрацией, жителями и градообразующим предприятием.