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Мастер-план развития разработают для Сарова в Нижегородской области

Соглашение о разработке мастер-плана развития для Сарова подписали на ПМЭФ-2026.

Источник: Живем в Нижнем

Соглашение о разработке мастер-плана развития для Сарова подписали на ПМЭФ-2026. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Договор заключен между «Росатомом», региональным правительством и муниципалитетом. Ранее Владимир Путин распорядился разработать документы стратегического развития для закрытых городов госкорпорации.

Сейчас мастер-планы разработаны для четырех из десяти «атомных» ЗАТО: Озерска, Снежинска, Трехгорного, и Лесного. Теперь такой стратегический документ появится у Сарова. Ключевые направления развития определят урбанисты, архитекторы, экономисты, социологи вместе с администрацией, жителями и градообразующим предприятием.

В проекте планируют изложить приоритетные проекты по улучшению инфраструктуры, соцсферы, развитию экономики.

Напомним, арт-объект «Спящий медведь» с цитатой Владимира Путина появился в Сарове.