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Волгоградскую область накроет гроза и шторм перед матчем Россия — Буркина-Фасо

МЧС объявило экстренное предупреждение в регионе.

Источник: Комсомольская правда

На Волгоградскую область надвигается непогода. Около 16−17 часов 5 июня в отдельных районах области прогремят грозы. Сильные ливни будут сопровождаться градом, ветер усилится до 20−25 метров в секунду. Такой способен валить деревья, рекламные щиты, обрывать провода. МЧС по Волгоградской области объявило экстренное предупреждение.

Отправляющимся на футбольный матч болельщикам лучше взять с собой дождевики или зонты. Какие именно районы затронет непогода, в ведомстве не сообщают. Опасность сохраняется до конца суток 5 июня, дожди будут лить ночью и в субботу, 6 июня 2026 года.

— В целях безопасности закройте окна в помещениях. По возможности поставьте автомобиль в гараж, а при его отсутствии оставляйте машину вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие строения, — советуют в ГУ МЧС по Волгоградской области.

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