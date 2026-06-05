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Нижегородка предложила временно поместить Чебурашку на герб города

По легенде, Эдуард Успенский придумал персонажа именно в Нижнем Новгороде.

Местная жительница предложила изменить герб Нижнего Новгорода, временно разместив на нем Чебурашку вместо оленя. Об этом нижегородка сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По словам девушки, ходит легенда, что детский писатель Эдуард Успенский придумал своего персонажа в 1966 году именно в нашем городе. Нижегородка написала письмо мэру Юрию Шалабаеву с предложением временно изменить герб города в честь 60-летия Чебурашки.

«Не в уставе, не навсегда — это просто жест добра в юбилейный год. Олень — это наш символ мощи и истории. Чебурашка — славный символ дружбы. Он взялся неизвестно откуда, но стал своим, родным. И как многие из нас: приехали в Нижний, влюбились и остались здесь жить. И мне бы хотелось на год позволить доброте поговорить громче. Показать — мы сильные, но умеем улыбаться. Письмо уже в мэрии. И мне очень хочется верить, что мою инициативу одобрят!» — написала нижегородка в соцсетях.

В администрации Нижнего Новгорода поблагодарили всех, кто поддержал идею временно сделать Чебурашку частью герба Нижнего Новгорода, особо подчеркнув, что легенда о рождении сказочного героя именно в нашем городе заслуживает внимания и уважения.

Однако, как отметили в пресс-службе мэрии, герб — это официальный символ города со своей историей. За его основу был взят исторический герб губернского Нижнего Новгорода, утвержденный 16 августа 1781 года.

«Красный олень на щите — не просто красивая картинка. Это символ, которому уже несколько веков. В геральдике он олицетворяет благородство, мужество и стремительность — качества, присущие характеру нашего города. Поднятая передняя нога оленя говорит о движении вперёд и развитии, а рога символизируют обновление и мудрость», — говорится в сообщении.

Мэрия напомнила, что Чебурашка был задуман как друг, гость и талисман, ищущий свой дом и друзей. Его «прописка» может быть выражена через различные арт-объекты, культурные мероприятия, граффити. Также представители администрации отметили существование авторских прав на известного персонажа, что делает невозможным использование этого образа без согласия правообладателей.

«Пусть олень остается хранителем города, а Чебурашка — нашим любимым героем из детства!» — подытожили в пресс-службе.

Ранее мы писали, что суд взыскал с нижегородца более 100 тысяч рублей за незаконное использование образа Чебурашки.