Нижегородка предложила временно поместить Чебурашку на герб города

«Не в уставе, не навсегда — это просто жест добра в юбилейный год. Олень — это наш символ мощи и истории. Чебурашка — славный символ дружбы. Он взялся неизвестно откуда, но стал своим, родным. И как многие из нас: приехали в Нижний, влюбились и остались здесь жить. И мне бы хотелось на год позволить доброте поговорить громче. Показать — мы сильные, но умеем улыбаться. Письмо уже в мэрии. И мне очень хочется верить, что мою инициативу одобрят!» — написала нижегородка в соцсетях.