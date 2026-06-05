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Нетаньяху объяснил срыв сделки о прекращении огня с Ливаном

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил членам кабинета министров, что выносить на голосование соглашение о перемирии в Ливане пока бессмысленно. Причина — группировка «Хезболла» отвергает его условия. Об этом пишет Ynet со ссылкой на источники.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«В настоящий момент соглашения нет. “Хезболла” выступает против него, а значит, и я не буду выносить его на голосование кабмина. Если они согласятся, то я принесу его вам на одобрение», — приводит слова Нетаньяху «Интерфакс».

Пока кабинет министров не одобрит сделку, Израиль не обязан соблюдать условия перемирия.

Ранее стороны при посредничестве США договорились о прекращении огня. Режим должен был вступить в силу при полной остановке атак со стороны «Хезболлы». Однако формально группировка не брала на себя таких обязательств — она не участвовала в переговорах. 4 июня лидер «Хезболлы» Наим Касем заявил, что организация не согласна с условиями договоренности и не собирается их выполнять. Он потребовал вывести израильские войска с территории Ливана.

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