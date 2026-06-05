Нетаньяху объяснил срыв сделки о прекращении огня с Ливаном

Ранее стороны при посредничестве США договорились о прекращении огня. Режим должен был вступить в силу при полной остановке атак со стороны «Хезболлы». Однако формально группировка не брала на себя таких обязательств — она не участвовала в переговорах. 4 июня лидер «Хезболлы» Наим Касем заявил, что организация не согласна с условиями договоренности и не собирается их выполнять. Он потребовал вывести израильские войска с территории Ливана.