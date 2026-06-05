Воронежца будут судить за диверсию на электроподстанциях по заданию Украины

По данным следствия, в июне 2025 года мужчина был введен в заблуждение неустановленными лицами в ходе телефонного разговора. Под их влиянием он взял кредиты в нескольких банках и перевел на предоставленные реквизиты не менее 1,1 млн рублей. После этого злоумышленники предложили жителю Поворино поджечь несколько электроподстанций, пообещав вознаграждение.