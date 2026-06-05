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Эксперт назвал плюсы и минусы введения выплат за уход за внуками

Виноградов: выплаты за уход за внуками помогают родителям не выпадать из работы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Выплаты бабушкам и дедушкам за уход за внуками помогают молодым родителям не выпадать из работы и учебы, но несут риски для здоровья старшего поколения и семейных отношений, рассказал генеральный директор Pro-Vision Communications Владимир Виноградов.

Выплаты ввели в Кировской области. Бабушки и дедушки могут получать до 45,8 тысячи рублей за уход за внуками до трех лет. Регион стал первым в России, где появилась такая мера поддержки.

«Это реальный шанс для молодых родителей не ставить крест на карьере. Но для бабушек уход за ребенком — это нагрузка, стресс и риски для здоровья», — сказал Виноградов «Газете.Ru».

По словам эксперта, для ребенка важно, чтобы главными взрослыми оставались мама и папа.

Виноградов добавил, что другие регионы могут присмотреться к этому опыту, но решение будет зависеть от местных бюджетов и готовности самих бабушек и дедушек брать на себя регулярный уход за детьми.