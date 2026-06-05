Волгоградская область на ПМЭФ сверила часы с бизнесом и федеральным центром

— Петербургский международный экономический форум дает возможность посмотреть место региона в структуре экономики страны и принять дополнительные решения. Несмотря на все сложности, Волгоградская область является надежным партнером для компаний, которые реализуют проекты на территории региона. Мы также продолжим сотрудничество с институтами развития, в том числе с АСИ, ВЭБ.РФ, — подчеркнул губернатор Андрей Бочаров.