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Волгоградская область на ПМЭФ сверила часы с бизнесом и федеральным центром

Волгоградская область третий день работает на ПМЭФ-2026. Делегация региона подвела промежуточные итоги. Власти подписали.

Волгоградская область третий день работает на ПМЭФ-2026. Делегация региона подвела промежуточные итоги. Власти подписали пять соглашений, провели десятки рабочих встреч и посетили тематические сессии.

— Петербургский международный экономический форум дает возможность посмотреть место региона в структуре экономики страны и принять дополнительные решения. Несмотря на все сложности, Волгоградская область является надежным партнером для компаний, которые реализуют проекты на территории региона. Мы также продолжим сотрудничество с институтами развития, в том числе с АСИ, ВЭБ.РФ, — подчеркнул губернатор Андрей Бочаров.

В рамках деловой программы делегация обсудила вопросы развития телекоммуникационных технологий, в том числе и с участием инвестиций «Ростелекома». Вопросы развития социальной сферы поддержит банк ПСБ. Компания «ЕвроХим» пообещала продолжить инвестпроект развития Котельниковского ГОКа. Кроме того, обсуждалось и наращивание международных связей региона.

Фото: администрация Волгоградской области.