МегаФон поможет Оренбургской области перейти на отечественный софт для госсектора

За последний год оператор совместно с Минцифры Оренбургской области реализовал два этапа работ в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства 2.0». В результате голосовая связь и интернет МегаФона появились в 50 населенных пунктах, в каждом из которых проживает менее тысячи человек. Также по специальной программе оператор усилил покрытие на участках трассы М-5 «Урал», проходящей в регионе.