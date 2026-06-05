Стало известно, кому принадлежит номер пропавшего Сергея Усольцева

Номер Сергея Усольцева, пропавшего в сентябре 2025 года в Красноярском крае, теперь принадлежит другому человеку. При попытке банковского перевода в данных абонента высветилось имя — Шерзод Олимович Э. Об этом сообщает aif.ru.
Отмечается, что тот же результат получили волонтёры ещё в первые дни после исчезновения семьи.
Однако знакомый предпринимателя Валентин Дегтерев настаивает, что такого не может быть. По его словам, именно этот номер указан в регистрационных данных бизнеса Сергея, он привязан к системе госзакупок и остаётся там до сих пор.
Генеральный директор консалтинговой компании, эксперт в области корпоративного и налогового права Елена Бахарева пояснила, что телефон — не обязательное регистрационное данное, как ИНН или паспорт. По словам эксперта, в официальную выписку его некуда вписать.
Однако, по её словам, проблема в другом: номер привязан к системе госзакупок и используется для двухфакторной аутентификации. Если он «мёртв» для владельца, но активен в системе, это становится серьёзной дырой в безопасности бизнеса.
Напомним, что 28 сентября 2025 года 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина отправились в пеший поход в Кутурчинском Белогорье. Они планировали дойти до скал Буратинка и вернуться. Ни туристического снаряжения, ни тёплых вещей у них с собой не было.
Искать семью начали только 30 сентября, когда Ирина не вышла на работу, а её сын обратился в полицию. Первые поиски стали самыми масштабными в регионе — участвовали более 1,5 тысячи человек. Они прочесали 515 км лесных дорог и 40 кв. км тайги, но следов не нашли.
Следствие рассматривало три версии: несчастный случай, криминал и побег. Позже версию о побеге опровергли — доказательства противоречат ей.