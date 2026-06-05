Шесть пострадавших при атаке БПЛА на сухогрузы доставлены в больницы Кубани

По информации оперативного штаба региона, в настоящий момент в медицинских учреждениях Краснодарского края находятся шесть человек, которые пострадали после атаки БПЛА на судна в Азовском море.
«Все поступившие в больницу — в средней степени тяжести. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь», — отметили в оперштабе Кубани.
Напомним, в ночь на 5 июня украинские дроны атаковали в Таганрогском заливе Азовского моря сухогрузы с зерном «Натра» и «Циркон», которые под флагами Белиза и Палау направлялись из Турции в Ростов-на-Дону.
По имеющимся данным, в каждое судно попали по четыре БПЛА. В результате террористической атаки на «Натре» погибли два члена команды, на «Цирконе» — трое (все жертвы — граждане Азербайджана).
При этом экипаж «Натры» потушил возгорание на борту, а с пылающего горящего «Циркона» выжившие моряки эвакуировались на шлюпках и были подобраны проходящими мимо судами.
В МИД России заявили, что атаки на сухогрузы подтверждают террористическую сущность киевского режима.