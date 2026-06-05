Из 24 пляжей Петербурга пригоден для купания только один

В Ленинградской области ситуация чуть лучше: из 20 зон рекреации соответствуют нормативам три пляжа — все в Приозерском районе (озера Ратное, Снетковское и Петровское). Остальные 17 водоемов, включая Ладожское озеро, реки Вуоксу, Волхов, Плюссу и другие, под запретом. В Роспотребнадзоре предупредили, что купание в загрязненной воде грозит кишечными, энтеровирусными инфекциями и гепатитом А.