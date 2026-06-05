Крупно нарезать. Почему оливье в СССР хранился дольше и был вкуснее

В нашем детстве, как известно, деревья были зеленее, а еда — вкуснее. Бабушкин оливье — так точно. Его резали сразу на несколько дней, на любые праздники, салат стоял в холодильнике и оставался вкусным, свежим и не портился. Как так получалось, и почему бабушкин оливье действительно лучше хранился, чем современный, — рассказала aif.ru биохимик Анна Дивинская. Оказывается, дело не только в ностальгии, есть и научное объяснение.