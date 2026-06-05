В центре Калининграда разделили потоки машин и пешеходов: почему это решение вызвало вопросы

Бросается в глаза ещё одно нарушение нормативов. В городе нужно обустраивать пешеходные переходы на расстояние не более 300 метров друг от друга: то есть у Юношеской и Гаражной обустроить зебру можно и даже нужно. Сейчас на Гаражной расстояние между переходами достигает 500 метров.