Звонки мошенников начнут блокировать на платформе по аренде и продаже жилья

Теперь каждый входящий вызов пользователю платформы будет проверяться в реальном времени. Если система находит признаки аномального поведения номера, звонок блокируется ещё до того, как он побеспокоит человека. В основе технологии — анализ десятков миллионов вызовов ежедневно и выявление номеров с подозрительной активностью.