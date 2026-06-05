Ивановский зампрокурора может возглавить судебный департамент Липецкой области

По данным Rusprofile.ru, с 16 апреля 2026-го и. о. начальника управления судебного департамента является Елена Глущенко. До нее ведомство возглавлял Дмитрий Черников. С октября 2022 года он работал в статусе исполняющего обязанности, затем в январе 2024 года в ЕГРЮЛ появилась запись о том, что господин Черников избавился от соответствующей приставки.