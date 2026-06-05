В Ростове комитет по охране ОКН не исключает изъятие у собственника Парамоновских складов

Собственник должен был разработать проект и начать работы в 2025 году, но в 2024 году выяснилось, что процесс не сдвинулся с места. Региональные власти подали в суд, а по его итогам заключили с «Альянс-М» мировое соглашение. По нему компания должна сдать проектную документацию не позднее 27 августа 2026 года.