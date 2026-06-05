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В Ростове комитет по охране ОКН не исключает изъятие у собственника Парамоновских складов

Комитет по охране объектов культурного наследия (ОКН) Ростовской области допускает изъятие у собственника памятника федерального значения «Парамоновские склады» в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает DomostroyDon со ссылкой на председателя комитета Ирину Коробову.

Комитет по охране объектов культурного наследия (ОКН) Ростовской области допускает изъятие у собственника памятника федерального значения «Парамоновские склады» в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает DomostroyDon со ссылкой на председателя комитета Ирину Коробову.

По данным госпожи Коробовой, владелец памятника все еще не передал на согласование проект его реставрации. «Мировое соглашение, подписанное с компанией “Альянс-М” в начале 2025 года, фактически саботируется, а вопрос изъятия памятника федерального значения у частника может быть рассмотрен после оценки причин бездействия», — говорится в сообщении.

Собственник должен был разработать проект и начать работы в 2025 году, но в 2024 году выяснилось, что процесс не сдвинулся с места. Региональные власти подали в суд, а по его итогам заключили с «Альянс-М» мировое соглашение. По нему компания должна сдать проектную документацию не позднее 27 августа 2026 года.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь поручил создать рабочую группу с участием общественности по сохранению Парамоновских складов.

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