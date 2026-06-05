Аптекарский огород открыли в доме Эвениуса в Нижнем Новгороде 5 июня

За основу взяли концепцию регулярного английского огорода, которая сочетает в себе функциональность и эстетику. Сад имеет четкую планировку и небольшой участок дикой природы. Здесь посадили лимонник, мяту, мелиссу, тимьян, шалфей, валериану, лук и лаванду.