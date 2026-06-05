Аптекарский огород открыли в доме Эвениуса в Нижнем Новгороде 5 июня

Аптекарский огород открылся в усадьбе провизора Николая Эвениуса на улице Студеной в Нижнем Новгороде. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Команда проекта решила возродить традицию создания аптекарских садов, которые впервые появились в Москве в XVI-XVII веках. В них аптекари выращивали травы для приготовления лекарств.
За основу взяли концепцию регулярного английского огорода, которая сочетает в себе функциональность и эстетику. Сад имеет четкую планировку и небольшой участок дикой природы. Здесь посадили лимонник, мяту, мелиссу, тимьян, шалфей, валериану, лук и лаванду.
Проект огорода разработали ландшафтный архитектор Наталья Малышева и соавторы проекта «Дом Эвениуса» Никита Гамзюль и Ольга Наумова. В честь открытия 6 и 7 июня для нижегородцев проведут цветочные" экскурсии, мастер-классы и вечеринку.
Напомним, «Садик Чайковского» высадили рядом с Нижегородским театром оперы и балета.