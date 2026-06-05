Подключение к сетям новой арены «Факела» в Воронеже оценили в 520 млн рублей

Подключение новой арены «Факела» на улице Студенческая, 17 к инженерным сетям обойдется в 520,4 млн рублей. Соответствующее решение Воронежской городской Думы опубликовано на официальном сайте мэрии.
Строительство инфраструктуры ведется в рамках концессионного соглашения. Запланировано подключение к водоснабжению, водоотведению, газоснабжению, электросетям и ливневой канализации. Открытие стадиона намечено на июль 2029 года.
Ранее сообщалось, что возведение новой спортивной арены оценивается минимум в 19,994 млрд рублей. Инвестпредложение поступило от компании «Стройинжиниринг» (возводила стадион «Факел» на улице Маршака). Сейчас подрядчик завершает демонтаж Центрального стадиона профсоюзов и расчищает площадку.
Поиск концессионера стартовал в апреле 2026 года. Срок соглашения — восемь лет, на строительство отведено три года.
Параметры нового стадиона.
· Площадь: 83 тыс. кв. м.
· Вместимость: 24 тыс. зрителей (двухъярусные трибуны).
· Особенности: мультимедийная консоль 10×6 м, четыре медиаэкрана, подземный паркинг.