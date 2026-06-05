Мэрия Нижнего Новгорода отказалась заменять оленя на Чебурашку на гербе города

При этом в администрации подчеркнули, что Чебурашка «по определению — друг, гость и талисман, ищущий свой дом и друзей». Его присутствие в городе может быть выражено через арт-объекты, культурные мероприятия, граффити и другие форматы. Кроме того, на персонажа распространяются авторские права, что также накладывает ограничения.