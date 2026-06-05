Система экологического менеджмента Нововоронежской АЭС соответствует требованиям международного стандарта

Показатели постоянного мониторинга свидетельствуют о том, что состояние окружающей среды в районе расположения НВ АЭС удовлетворяет всем санитарно-гигиеническим нормативам и требованиям природоохранного законодательства РФ. Атомщики проводят модернизацию оборудования, обеспечивающего выработку экологически чистой энергии. Для сохранения баланса ихтиофауны, сдерживания роста фитопланктона и безопасной работы оборудования энергоблока № 5 Нововоронежской АЭС в 2025 году в пруд-охладитель выпустили 6 тонн молоди толстолобика. В новом формате, сразу на двух площадках, прошла презентация общественности отчета по экологической безопасности НВ АЭС. Сотрудники атомной станции постоянно участвуют в субботниках, конференциях, семинарах.