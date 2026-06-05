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Система экологического менеджмента Нововоронежской АЭС соответствует требованиям международного стандарта

Система экологического менеджмента (СЭМ) нацелена на решение задач по минимизации воздействия на окружающую среду.

Система экологического менеджмента (СЭМ) нацелена на решение задач по минимизации воздействия на окружающую среду.

СЭМ Нововоронежской АЭС соответствует всем требованиям международного стандарта (ISO 14001:2015) и национального (ГОСТ Р ИСО 14001−2016). Такой вывод сделал международный орган сертификации «ДЭКУЭС» по итогам независимого инспекционного аудита, прошедшего на атомной станции с 1 по 3 июня 2026 года.

В ходе трехдневной проверки эксперты оценили функционирование и совершенствование системы экологического менеджмента, выполнение требований сертификации и реализацию экологической политики НВ АЭС. Аудиторы изучили документацию, отчеты и планы 19-ти подразделений предприятия.

По итогам инспекционного аудита Нововоронежской АЭС на год продлен сертификат, подтверждающий соответствие ее системы экологического менеджмента требованиям национального и международного стандартов.

Эксперты также отметили сильные стороны в шести областях — лидерство, компетентность, планирование и управление, готовность к нештатным ситуациям, внешний обмен информацией, внутренний обмен информацией.

А эксперт по сертификации систем управления «ДЭКУЭС» Елена Ильина особо подчеркнула нацеленность руководства и коллектива предприятия на постоянное улучшение системы экологического менеджмента. «Повышая заинтересованность работников в экологически осмысленном, ответственном отношении к окружающей среде, руководство Нововоронежской атомной станции добивается хороших результатов», — сказала она.

Отметим, что Нововоронежская АЭС направляет значительное финансирование на природоохранные мероприятия. Как следствие, показатели регулярного мониторинга свидетельствуют о том, что состояние окружающей среды в районе расположения НВ АЭС удовлетворяет всем санитарно-гигиеническим нормативам и требованиям природоохранного законодательства РФ. Также атомщики постоянно проводят модернизацию оборудования, обеспечивающего выработку экологически чистой энергии.

Кроме того, для сохранения баланса ихтиофауны, сдерживания роста фитопланктона и безопасной работы оборудования Нововоронежской АЭС проводит ежегодное зарыбление. Так, в 2025 году в пруд-охладитель выпущено 6 тонн молоди толстолобика.

Также сотрудники атомной станции постоянно участвуют в субботниках, конференциях, ссеминарах. Предприятием регулярно ведется работа по экологическому просвещению, направленная на формирование экологической культуры, этики и ответственного отношения к окружающей среде. Ежегодно для общественности проводятся публичные презентации отчетов по экологической безопасности предприятия.

Справка.

Показатели постоянного мониторинга свидетельствуют о том, что состояние окружающей среды в районе расположения НВ АЭС удовлетворяет всем санитарно-гигиеническим нормативам и требованиям природоохранного законодательства РФ. Атомщики проводят модернизацию оборудования, обеспечивающего выработку экологически чистой энергии. Для сохранения баланса ихтиофауны, сдерживания роста фитопланктона и безопасной работы оборудования энергоблока № 5 Нововоронежской АЭС в 2025 году в пруд-охладитель выпустили 6 тонн молоди толстолобика. В новом формате, сразу на двух площадках, прошла презентация общественности отчета по экологической безопасности НВ АЭС. Сотрудники атомной станции постоянно участвуют в субботниках, конференциях, семинарах.

Усилия Электроэнергетического дивизиона Госкорпорации «Росатом» показывают, что Росатом, как и другие крупные российские компании, последовательно реализует политику перехода к «зеленой» экономике, модернизируя производство для снижения выбросов, повышая активность в сфере минимизации негативного воздействия на окружающую среду. Вне зависимости от внешних условий, вопросы экологии, социальной сферы и эффективного управления остаются основополагающими для устойчивого развития регионов страны.

Инспекционные аудиты систем экологического менеджмента на соответствие международным и российским стандартам проходят ежегодно. Их результатом становится продление действия сертификатов. Каждые три года проводится ресертификационный аудит, тогда станции выдают новые сертификаты.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

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