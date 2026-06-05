Сбер поможет Пермскому краю ускорить цифровую трансформацию госуправления

«Для нас этот проект — в первую очередь про людей. Мы говорим о конкретной помощи тем, кто столкнулся с тяжёлым заболеванием. Внедрение процессной аналитики поможет сократить бюрократию и сделать лечение эффективнее: врачи будут тратить больше времени на пациентов, а не на заполнение документов. Наша технология сделает работу властей более прозрачной, быстрой и понятной для граждан. Уверен, опыт и технологии Сбера помогут Пермскому краю», — объяснил Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.