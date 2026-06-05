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Сбер поможет Пермскому краю ускорить цифровую трансформацию госуправления

Пермский край планирует внедрить процессную аналитику от банка для повышения эффективности работы органов власти.

Сбер поможет Пермскому краю повысить качество и эффективность государственного управления с помощью технологии «Процессная аналитика от Сбера», сообщили в пресс-службе банка.

Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на XXIX Петербургском международном экономическом форуме.

В рамках заключённого соглашения в Пермском крае планируется внедрение системы процессной аналитики, разработанной банком. Решение позволяет исследовать фактическое выполнение бизнес-процессов на основе данных, поступающих из корпоративных информационных систем. Такой подход помогает выявлять проблемные участки и неэффективные операции, повышать качество управленческих решений и совершенствовать предоставление государственных услуг населению. Использование инструмента позволит ускорить рассмотрение обращений граждан и выполнение запросов, снизить вероятность ошибок, а также обеспечить большую прозрачность процессов.

«Сегодня на полях ПМЭФ подписали мы стратегическое соглашение со Сбером. Будем повышать качество и эффективность госуправления с помощью технологии “Процессная аналитика от Сбера”. Инструмент анализирует реальные процессы на основе данных из информационных систем. Тем самым выявляет этапы, которые тормозят работу. Это поможет быстрее принимать верные решения и повышать качество услуг для людей», — рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Важно отметить, что у проекта высокая социальная значимость, особенно в сфере здравоохранения. Он поможет Минздраву края выстроить более чёткие и быстрые процессы для помощи онкобольным.

«Для нас этот проект — в первую очередь про людей. Мы говорим о конкретной помощи тем, кто столкнулся с тяжёлым заболеванием. Внедрение процессной аналитики поможет сократить бюрократию и сделать лечение эффективнее: врачи будут тратить больше времени на пациентов, а не на заполнение документов. Наша технология сделает работу властей более прозрачной, быстрой и понятной для граждан. Уверен, опыт и технологии Сбера помогут Пермскому краю», — объяснил Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.

Особый акцент в рамках сотрудничества будет сделан на внедрении цифровых технологий в приоритетные отрасли экономики Пермского края. Кроме того, взаимодействие сторон направлено на модернизацию региональной ИТ-инфраструктуры, привлечению инвестиций и формированию благоприятных условий для работы инновационных компаний.

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