Волгоградская область впервые вошла в топ-15 инвестиционного рейтинга АСИ

Чупшева отметила, что Волгоградская область стала одним из лидеров страны по динамике улучшения инвестклимата. По направлению «Недвижимость» регион поднялся на 12 позиций, по направлению «Инженерные сети и коммуникации» — на восемь. Кроме того, регион вошёл в топ-10 по оценке предпринимателями объектов инвестиционной инфраструктуры.