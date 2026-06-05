Волгоградская область впервые вошла в топ-15 инвестиционного рейтинга АСИ

Волгоградская область впервые попала в топ-15 Национального рейтинга состояния инвестклимата, поднявшись за год сразу на восемь позиций — итоги представили на Петербургском международном экономическом форуме.
Рейтинг ежегодно формирует Агентство стратегических инициатив вместе с ведущими деловыми объединениями. В презентации результатов участвовали вице-премьер Александр Новак, глава Минэкономразвития Максим Решетников и гендиректор АСИ Светлана Чупшева.
Решетников, оценивая работу регионов, подчеркнул: инвестиционный рейтинг — это прямая вовлечённость губернатора и всей его команды.
Чупшева отметила, что Волгоградская область стала одним из лидеров страны по динамике улучшения инвестклимата. По направлению «Недвижимость» регион поднялся на 12 позиций, по направлению «Инженерные сети и коммуникации» — на восемь. Кроме того, регион вошёл в топ-10 по оценке предпринимателями объектов инвестиционной инфраструктуры.
Губернатор Андрей Бочаров, комментируя успех, заявил, что область сделала определённые шаги вперёд, но проблем остаётся ещё много. «Мы понимаем, что нужно работать ещё», — сказал он, пообещав продолжать движение в сотрудничестве с институтами развития, прежде всего с АСИ.
Добиться такого результата удалось благодаря нескольким решениям. В частности, регион также одним из первых в России принял собственный закон об инвестиционной политике.
Главный результат работы — рост объёма инвестиций в основной капитал. С 291,4 млрд рублей в 2023 году показатель вырос до 398,6 млрд рублей по итогам 2025 года.
Ранее волгоградская делегация подвела итоги второго дня ПМЭФ.