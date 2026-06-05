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Власти сказали о ситуации с лисицами в населенных пунктах Беларуси

Власти сказали о мерах из-за ситуации с лисицами в населенных пунктах Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси власти рассказали о ситуации с лисицами в населенных пунктах, пишет sb.by.

В Министерства лесного хозяйства обращают внимание на заметное увеличение численности большинства видов диких животных в стране. Так, по итогам 2025 года в республике насчитали 1289 медведей и 2556 рысей в Беларуси, годом ранее их было 1066 и 1908 соответственно.

Но проблемы для белорусов и сельского хозяйства создают в первую очередь лисица и енотовидная собака. Очень активный рост их популяций особенно заметен в западных регионах страны. Кроме того, эти животные распространяют бешенство. Поэтому принимаются серьезные меры для регулирования их численности.

Так как сейчас лисица и енотовидная собака как источник пушно-мехового сырья у охотников не востребованы, то охоту на псовых стараются стимулировать. Например, проводятся конкурсы, кто их больше добудет, а в некоторых районах выплачивают деньги за их добычу. Еще для стабилизации численности лисиц Минлесхоз предложил уменьшить запретные для охоты зоны вблизи населенных пунктов.

— Сегодня лисы стали толерантными к человеку, в населенных пунктах видят источник доступного питания и селятся все ближе к ним, — прокомментировал начальник отдела охотничьего хозяйства министерства Александр Козорез.

Еще в Беларуси в перечень охотничьих видов намерены включить енота-полоскуна. Это инвазивное животное, активно расселяется и способно вытеснить традиционные виды, поэтому численность популяции необходимо регулировать.