Власти сказали о ситуации с лисицами в населенных пунктах Беларуси

Так как сейчас лисица и енотовидная собака как источник пушно-мехового сырья у охотников не востребованы, то охоту на псовых стараются стимулировать. Например, проводятся конкурсы, кто их больше добудет, а в некоторых районах выплачивают деньги за их добычу. Еще для стабилизации численности лисиц Минлесхоз предложил уменьшить запретные для охоты зоны вблизи населенных пунктов.