Почти 11 млрд рублей направила Нижегородская область на охрану природы

5 июня отмечаются Всемирный день охраны окружающей среды и День эколога в России. В честь этого события Нижегородстат опубликовал основные экологические показатели Нижегородской области по итогам 2025 года.
Выбросы.
По данным статистики, в прошлом году в атмосферный воздух региона было выброшено 188,5 тысячи тонн загрязняющих веществ. Из них 129,2 тысячи тонн пришлось на стационарные источники, а еще 59,3 тысячи тонн — на транспорт.
Основную долю выбросов от автомобильного и железнодорожного транспорта составил оксид углерода — 71,7%. Среди выбросов промышленных предприятий наибольшая часть пришлась на углеводороды (27,8%) и оксид углерода (24,3%).
Значительную роль в экологической системе региона продолжают играть водные ресурсы. В 2025 году из природных водоемов Нижегородской области было забрано 812 млн кубометров воды, а объем сброса сточных вод составил 780,5 млн кубометров. При этом более половины стоков (54,4%) относятся к нормативно-чистым, 12,3% — к нормативно-очищенным, а 33,3% — к загрязненным.
Лес.
Нижегородская область остается одним из самых лесистых регионов Приволжского федерального округа. По данным за 2024 год, леса занимают 47,7% территории региона, что является четвертым показателем среди субъектов ПФО.
В течение 2025 года работы по восстановлению лесов проводились на площади 11,4 тысячи гектаров. Еще на 10,3 тысячи гектаров были выполнены мероприятия по уходу за лесными насаждениями.
Мусор.
Одной из актуальных экологических проблем остаются отходы производства и потребления. За прошлый год в регионе образовалось 3,79 млн тонн отходов. По состоянию на конец года их объем составил 1,19 млн тонн.
На природоохранные мероприятия в прошлом году в Нижегородской области было направлено 10,9 млрд рублей инвестиций в основной капитал. Большая часть средств (68,1%) пошла на проекты по обращению со сточными водами. Еще 16,7% направили на обращение с отходами, а 13,6% — на охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата.
По итогам 2025 года Нижегородская область заняла второе место среди регионов ПФО по объему инвестиций в экологическую сферу.