Почти 11 млрд рублей направила Нижегородская область на охрану природы

На природоохранные мероприятия в прошлом году в Нижегородской области было направлено 10,9 млрд рублей инвестиций в основной капитал. Большая часть средств (68,1%) пошла на проекты по обращению со сточными водами. Еще 16,7% направили на обращение с отходами, а 13,6% — на охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата.