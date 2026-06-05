В Красноярске потушили пожар в СНТ «Маяк»

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Пожар в садовом товариществе «Маяк» в Красноярске удалось полностью потушить, огонь уничтожил шесть дачных домов, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«Пожар в СНТ “Маяк” полностью потушен. Огнем уничтожено шесть дачных домов. Причина пожара устанавливается», — говорится в сообщении министерства.
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