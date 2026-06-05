Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ейске рассказали о состоянии пострадавших в Азовском море моряков

Состояние пострадавших в Азовском море моряков оценивается как стабильное.

БАКУ, 5 июн — РИА Новости. Состояние пострадавших в результате атаки ВСУ на судно в Азовском море оценивается как стабильное, сообщили РИА Новости в травматологическом отделении Ейской центральной районной больницы в Краснодарском крае.

«Всего в отделение поступило три человека: Эмин Салех оглы Валехов, Яшар Самир оглы Ибадзаде и Намик Вугар оглы Джафарли. Их состояние оценивается как стабильное. Они в сознании. В настоящее время они проходят лечение в травматологическом отделении», — сообщили в больнице.

По информации МИД РФ, полученной из российских компетентных органов, ранним утром 5 июня в Азовском море были атакованы теплоходы «Натра» и «Циркон», следовавшие из Турции в порт Ростова-на-Дону под флагами Белиза и Палау соответственно. На обоих судах есть погибшие и раненые, в том числе граждане Азербайджана. Азербайджанский МИД заявил, что в Азовском море были атакованы беспилотниками два грузовых судна с 25 гражданами страны на борту, пять из них погибли.