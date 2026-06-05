«Гидропривод» в липецком Ельце модернизируют за 600 млн рублей

Предприятие было основано в 1940 году на базе чугунно-литейного завода. От выпуска токарно-болторезных станков «Гидропривод» прошел путь до крупного производителя пластинчатых насосов для металлорежущих станков, кузнечно-прессового оборудования, гидрораспределителей для дорожно-строительной техники и агрегатов для перекачки сжиженных газов. В 2025 году завод сменил собственника, информация о его текущих владельцах скрыта. Как сообщал «Ъ-Черноземье», с июня прошлого года руководит «Гидроприводом» генеральный директор Кирилл Гощанский. До него компанию с 2022 года возглавлял Игорь Золотухин.