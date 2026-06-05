В Калининградской областной таможне 15 новых сотрудников приняли присягу

Присягу принял заместитель начальника таможни Михаил Мочалин. После завершения торжественной части и исполнения национального гимна он поздравил участников церемонии и пожелал им гордо носить звание сотрудника таможни, блюсти честь мундира и достичь высоких успехов в службе. Одному из молодых таможенников под аплодисменты вручили первое служебное удостоверение.