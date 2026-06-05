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В Калининградской областной таможне 15 новых сотрудников приняли присягу

В музее истории Калининградской областной таможни 15 новых сотрудников приняли торжественную присягу. Им присвоили первые специальные звания. Церемония прошла перед портретами ветеранов таможенной службы, прославленных руководителей и таможенников-первопроходцев. На фоне флагов России и Федеральной таможенной службы новички поклялись при осуществлении полномочий неукоснительно соблюдать Конституцию и законодательство…

Источник: Янтарный край

В музее истории Калининградской областной таможни 15 новых сотрудников приняли торжественную присягу. Им присвоили первые специальные звания.

Церемония прошла перед портретами ветеранов таможенной службы, прославленных руководителей и таможенников-первопроходцев. На фоне флагов России и Федеральной таможенной службы новички поклялись при осуществлении полномочий неукоснительно соблюдать Конституцию и законодательство страны, защищать экономический суверенитет и добросовестно исполнять свои обязанности.

Присягу принял заместитель начальника таможни Михаил Мочалин. После завершения торжественной части и исполнения национального гимна он поздравил участников церемонии и пожелал им гордо носить звание сотрудника таможни, блюсти честь мундира и достичь высоких успехов в службе. Одному из молодых таможенников под аплодисменты вручили первое служебное удостоверение.