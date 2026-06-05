Зеленоградск попал в новый выпуск шоу о путешествиях «Кто куда»

В Зеленоградске сняли эпизод трэвел-игры «Кто куда». Ведущие шоу — Лео Канделаки и Анжелика Стубайло — продолжают исследовать города России, выполняя задания друг друга. На этот раз Лео попал в город на Балтике: прогулялся по Курортному проспекту, где пообщался с котошефом и погладил всех котиков.