Мастер-план развития Сарова подписали на ПМЭФ-2026

Над мастер-планом будут работать архитекторы, урбанисты, экономисты, социологи, а также администрация города, жители, градообразующее предприятие, региональная власть и руководство «Росатома». В документе определят приоритетные проекты по улучшению инфраструктуры и социальной сферы с учётом развития производственной экономики, этапы их реализации, необходимые ресурсы и механизмы достижения целей.