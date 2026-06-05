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Учащиеся Дона взяли золотые медали чемпионата «Профессионалы»

Соревнования прошли по компетенциям креативных индустрий и ИТ.

Источник: Национальные проекты России

Учащиеся учреждений среднего профессионального образования Ростовской области завоевали золотые награды на финале чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона. Соревнования проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети».

Итоги турнира по направлениям креативных индустрий и ИТ подвели в Нижнем Новгороде. Представители Дона стали лучшими в командном зачете. Первое место по компетенции «Дизайн интерьера» заняла Кристина Джичоева из Ростовского-на-Дону строительного колледжа. По компетенции «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности» золото взяли учащиеся Таганрогского механического колледжа Никита Емельянченко и Ростовского-на-Дону колледжа связи и информатики Айк Япунджян.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.