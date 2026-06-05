Калининградские и тульские депутаты обсудили поддержку участников СВО и сотрудничество молодёжи

Александр Рем отметил, что этот опыт может быть полезен для Тульской области. Сейчас в Туле создаётся трасса для велосипедистов и пользователей средств индивидуальной мобильности. Маршрут протяжённостью 18 км пройдёт через парки, скверы и особо охраняемые природные территории.