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Калининградские и тульские депутаты обсудили поддержку участников СВО и сотрудничество молодёжи

Отдельно поговорили о развитии велоинфраструктуры.

Источник: Клопс.ru

Представители парламентов Тульской и Калининградской области обменялись опытом в социальной сфере. Встреча состоялась в региональном парламенте в пятницу, 5 июня.

Поговорили о поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Заместитель председателя Тульской областной Думы Александр Рем отметил, что этот вопрос остаётся одним из приоритетных для его региона.

Во время встречи обсудили перспективы сотрудничества между молодёжными парламентами Тулы и Калининграда. Предполагается, что такое взаимодействие позволит молодым активистам обмениваться опытом, участвовать в совместных проектах и укреплять межрегиональные связи.

Отдельное внимание стороны уделили развитию велоинфраструктуры. Речь шла о проекте строительства велодорожки вдоль побережья Балтийского моря.

Александр Рем отметил, что этот опыт может быть полезен для Тульской области. Сейчас в Туле создаётся трасса для велосипедистов и пользователей средств индивидуальной мобильности. Маршрут протяжённостью 18 км пройдёт через парки, скверы и особо охраняемые природные территории.

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