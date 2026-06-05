Движение у Мызинского моста ограничат на ночь с 6 на 7 июня в Нижнем

6 июня 2026 года будет временно ограничено движение по путепроводу у Мызинского моста — меры связаны с проведением капитального ремонта. Об этом сообщили в мэрии Нижнего Новгорода.
Период ограничения: с 21:00 6 июня до 8:00 7 июня 2026 года.
Как изменится схема движения:
в направлении улицы Ларина останется доступна только одна полоса (из трёх);
в направлении улицы Героя Попова движение будет организовано по двум полосам.
Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут, быть особенно внимательными на данном участке и строго следовать указаниям дорожных знаков и регулировщиков.
Ранее ремонт Борского моста и трассы до Кирова стартовал в Нижегородской области.