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В Калининграде ищут подрядчика для ремонта участка Большой Окружной

На эти цели выделили 16,4 млн рублей.

Источник: Калининград.Ru

В Калининграде ищут подрядчика для ремонта участка Большой Окружной. На эти цели выделили 16,4 миллиона рублей. Соответствующую информацию опубликовали на сайте госзакупок.

Победителю торгов предстоит привести в порядок проезд с улицы Дзержинского в сторону «Продуктов питания». Специалисты демонтируют старое покрытие на проезжей части и уложат новое, а также обустроят тротуары.

Подрядчика определят 16 июня. Работы необходимо выполнить в течение 110 дней с даты заключения контракта.

Схема из проектной документации.

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