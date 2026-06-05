Глава Перми проверил, как идет ремонт соцобъектов в Свердловском районе

Кроме того, Эдуард Соснин проинспектировал, как идёт капремонт в школе № 76 (Гусарова, 4). Общая площадь этого здания — свыше 4,3 тысячи кв. метров. На этом объекте подрядная организация только недавно начала работы. Сейчас здесь разбирают кровлю, оконные рамы, дверные коробки, полы, снимают штукатурку и плитку со стен во всех комнатах. Подрядчик уже приступил к возведению кирпичных перегородок, установке кровли и укреплению колонн с проёмами. Снаружи здания планируется отремонтировать фасад, кирпичную кладку, оштукатурить цоколь, привести в порядок входные группы, крышу и стропильную систему, утеплить чердачное перекрытие. Внутри предстоит перепланировка кирпичных перегородок, установка противопожарных перегородок, замена дверей и окон, ремонт стен, потолков, полов, внутренних лестниц и инженерных сетей. По плану, все работы завершат до конца этого года.