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Под Волгоградом из-за ДТП пробка сковала трассу через Волго-Ахтубинскую пойму

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области региональную трассу сковала глухая пробка. Затор образовался из-за ДТП.

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области региональную трассу сковала глухая пробка. Затор образовался из-за ДТП у хутора Бурковский. Происходящее на дороге очевидцы засняли на видео.

— Стоит глухо от Краснослободска до хутора Бурковский, еле ползут машины в сторону Волжского, а от Третьего Решающего в обратную сторону те, кто движется к Волгограду, — рассказал журналистам один из автолюбителей.

Затор спровоцировали две иномарки, которые не смогли выдержать дистанцию, совершив столкновение.

Отметим, судя по данным сервиса «Яндекс Карты», протяжённость пробки уже перевалила за 9 км и продолжает стремительно увеличиваться. Ситуацию усугубляет традиционный пятничный рост автомобильного трафика, когда многие волгоградцы пытаются выехать из областного центра за город.

Фото и видео: читатели ИА «Высота 102».